عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم العشرات من المستوطنين صباح، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي في "عيد الفصح اليهودي"، وسط تضييقات على دخول المسلمين إليه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال سمحت لمجموعات

كبيرة من المستوطنين باقتحام الأقصى، حيث يعتبر اليوم الأخير للاقتحامات في هذا العيد، ومن المتوقع ازدياد أعداد المقتحمين لهذا اليوم.



وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل

مجموعات متتالية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما تقوم الشرطة الإسرائيلية بتوقيف المصلين المسلمين واحتجاز هوياتهم قبل السماح لهم بالدخول إلى الأقصى، كما تفتش حقائبهم والأكياس التي بحوزتهم.



وواصلت شرطة الاحتلال تمركزها ونصب سواترها الحديدية على أبواب المسجد الأقصى، في الوقت الذي استباح فيه المستوطنون القدس القديمة، فضلا عن جولاتهم على أبواب المسجد الأقصى المبارك.

