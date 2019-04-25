عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم العشرات من المستوطنين صباح، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي في "عيد الفصح اليهودي"، وسط تضييقات على دخول المسلمين إليه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كبيرة من المستوطنين باقتحام الأقصى، حيث يعتبر اليوم الأخير للاقتحامات في هذا العيد، ومن المتوقع ازدياد أعداد المقتحمين لهذا اليوم.
وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال سمحت لمجموعات
وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل
وواصلت شرطة الاحتلال تمركزها ونصب سواترها الحديدية على أبواب المسجد الأقصى، في الوقت الذي استباح فيه المستوطنون القدس القديمة، فضلا عن جولاتهم على أبواب المسجد الأقصى المبارك.
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