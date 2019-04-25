كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية بسريلانكا حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات فى سريلانكا، اليوم الخميس، غلق جميع الكنائس الكاثوليكية فى البلاد حتى إشعار آخر، وذلك بعد أربعة أيام من سلسلة هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا فى العاصمة كولومبو ومحيطها.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز عربية)، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابى أعلن مسئوليته عن سلسلة من التفجيرات التى ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة (كولومبو) ومحيطها الأحد الماضي؛ فيما طالب الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا وزير الدفاع ورئيس الشرطة الوطنية بتقديم استقالتهما بعدما فشلت قوات الأمن فى الاستجابة للتحذيرات التى سبقت سلسلة التفجيرات.