كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية: لا تغيير في تنفيذ الاتفاقيات المشتركة مع الشمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن الحكومة الكورية الجنوبية ستنفذ الإعلانات المشتركة بين الكوريتين وغيرها من الاتفاقيات التي توصلت إليها الكوريتان دون انقطاع.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، جاء ذلك رداً على انتقادات كوريا الشمالية للتدريبات العسكرية الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في بيان للجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا.

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وقال مصدر بالوزارة للصحفيين، إن "الكوريتين تقومان بالتنفيذ المخلص لإعلان بانمونجوم المشترك وإعلان بيونغ يانغ المشترك وتدابير تخفيف التوترات العسكرية التي ينص عليها الاتفاق العسكري بين الكوريتين لتنفيذ إعلان بانمونجوم المشترك من خلال التعاون بينهما".

وأكد على أن الحكومة الكورية الجنوبية ستنفذ الإعلانات المشتركة بين الكوريتين من أجل إقامة العلاقة المستدامة بينهما وإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وسبق أن انتقدت لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا اليوم، التدريبات العسكرية الجوية المشتركة التي أطلقتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في 22 أبريل الجاري، واصفة إياها بأنها تحد ضد إعلان بانمونجوم المشترك وإعلان بيونغ يانغ المشترك، وانتهاكاً للاتفاق العسكري بين الكوريتين.