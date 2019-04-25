كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، اليوم الخميس، تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى سريلانكا، وذلك في أعقاب مقتل 359 شخصا وإصابة نحو 500، في تفجيرات إرهابية استهدفت فنادق وكنائس في "أحد الفصح" الماضي.

القدس-سبوتنيك. قالت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية في بيان لها صباح اليوم: "أصدرت الهيئة تحذيرات سفر بمستوى 2، إلى سريلانكا لوجود تهديد خطير، وذلك في أعقاب سلسلة العمليات الإرهابية التي نفذت هناك قبل عدة أيام،

وبعد إجراء مشاورات مع الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية".

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وأضاف البيان: "ستتم إعادة النظر في هذا التحذير في الفترة القريبة المقبلة وفقا للتطورات الأمنية هناك".

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 359 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأعلنت سريلانكا، أمس الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأخيرة جاءت ردا على الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.