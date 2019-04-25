كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن تقدمه في محور العزيزية قرب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطنى الليبى تقدمه فى محور العزيزية ووصوله إلى جزيرة "عمارات الصيعان" قرب طرابلس، وذلك حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية الأربعاء.

وكان الجيش الليبى قد أسقط، مساء الثلاثاء، طائرة جديدة تابعة لقوات حكومة الوفاق حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد.

يشار إلى أن الجيش الليبى قد أعلن، فى 6 أبريل الجارى، غرب البلاد منطقة عسكرية يحظر الطيران فيها، مهددًا باستهداف أية طائرة حربية معادية وقصف المطار التى أقلعت منه الطائرة.