كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مكتب "حفتر": دعم دولي لعمليات الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير مكتب القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إنّ حكومة الوفاق أعطت شرعية لميليشيات مسلحة مجرمة كانت في السجون، مشيرا إلى أنّ هناك دولا أخرى استغلت العبث المنتشر في ليبيا لضرب الأمن القومي، على حد قوله.

وأضاف اللواء خيري التميم في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أنّ من مصالح بعض الدول التي تدعم الميليشيات وحكومة الوفاق، أنّ "تبقى ليبيا بيت المال للحركات الإسلامية المتطرفة".

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وأكد التميم أنّ "الجيش الوطني الليبي" يخوض حربا ضد التنظيمات الإرهابية منذ أكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى تحرير مدينة بنغازي والمناطق النفطية ودرنة، والآن نسعى لتحرير المناطق الغربية.

وتابع مدير مكتب القائد العام للجيش الوطني الليبي، أنّ كل يوم يشهد التحاق وحدات عسكرية جديدة بالقوات التي يقودها المشير حفتر لتحرير العاصمة طرابلس، مضيفا أنّ هناك اتصالات بمدينة الزاوية المجاورة لطرابلس، ومن المنتظر دخولها دون قتال.

وأوضح التميم أنّ المشير حفتر درس جيدا الخيار العسكري قبل بدء معركة طرابلس، مشيرا إلى وجود دعم دولي لعمليات "الجيش الوطني الليبي".