كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية: زيارة روسيا تهدف لمناقشة سبل تسوية مشكلة شبه الجزيرة الكورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، اليوم الخميس، في فلاديفوستوك الروسية، بأنه سيتم مناقشة سبل تسوية مشكلة شبه الجزيرة الكورية.

قال الزعيم الكوري بأنه وقبل بدء المفاوضات بشكل موسع في فلاديفوستوك: "فقد حضرت شخصيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتبادل الآراء معه حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية،

والتي تمثل أهمية كبيرة للعالم، بالإضافة لمناقشة سبل التسوية".

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وبحسب ما قال كيم: "فإنه يعتزم تبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية التقليدية وفقا للمتطلبات الجديدة لهذا الوقت".

وأضاف بأنه يأمل بمواصلة المحادثات البناءة والمفيدة مع الرئيس الروسي.

وكان الرئيسان قد بدأ محادثاتهما بشكل منفرد، على أن تستمر المحادثات بين الطرفين بشكل موسع وبمشاركة وفدي البلدين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن القادة سيناقشون خلال محادثاتهم تطوير العلاقات بين البلدين، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ومشاكل التعاون الإقليمي.