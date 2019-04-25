كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا في العاصمة الكازاخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جولة جديدة من محادثات أستانا حول الوضع في سوريا، اليوم الخميس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

عقد في فندق الريتز كارلتون، اليوم الخميس، اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت وفودا من الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران)، بالإضافة لممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الأممي جير بيدرسون.

الجولة بدأت باجتماع للوفدين الروسي والإيراني، وقالت وزارة الخارجية الكازاخية بأن ألكساندر لافريتيف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا، يترأس الوفد الروسي.

Advertisements

كما يترأس الوفد الإيراني، علي عسكر حاجي، ويترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون التركية ونائب وزير الخارجية، سيدات أونال، الوفد التركي.

وستختتم الجولة الـ12 من محادثات أستانا يوم غد الجمعة 26 أبريل/نيسان، مع اعتماد وثيقة ختامية للمفاوضات.

ومن بين القضايا المطروحة للنقاش، هي تشكيل لجنة دستورية لسوريا ووفقا لتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيتم الانتهاء منها قريبا، بالإضافة لمناقشة قضية الجماعات المسلحة في إدلب.

كما ستشهد هذه الجولة من المفاوضات مشاركة دول جديدة.