كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سماع دوي انفجار على بعد 40 كيلومترا شرق العاصمة العاصمة السريلانكية كولومبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار جديد، صباح اليوم الخميس، في منطقة بوجودا على بعد 40 كيلومترا شرق العاصمة السريلانكية، كولومبو.

بحسب ما نقلت قناة "News 1st" عن متحدث باسم الشرطة المحلية، روفان جوناسكارو.

ولا توجد أي معلومات عن وقوع ضحايا ومصابين حتى اللحظة، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في سبب الانفجار.

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وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 359 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأعلنت سريلانكا، أمس الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأخيرة جاءت ردا على الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.