كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع السعودي: نظام إيران مستمر في دعم التطرف والإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن النظام الإيراني لا يزال مستمراً في نهجه الداعم للتطرف والإرهاب، مؤكداً أن ممارساته خطيرة وتتعارض مع القانون الدولي.

وخلال كلمته أمام منتدى موسكو للأمن الدولي، الأربعاء، أكد الأمير خالد بن سلمان أن النظام الإيراني يتشارك الأفكار مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، موضحاً أن وكلاء هذا النظام في منطقة الشرق الأوسط، هم ميليشيا حزب الله بلبنان وميليشيا الحوثي باليمن.

واحتضنت موسكو، منتدى الأمن الدولي الثامن، بحضور 30 وزيراً للدفاع، ومسئولي الدوائر الأمنية والقيادات العسكرية الروسية، وأكثر من ألف مندوب يمثلون 101 دولة، وممثلين عن المراكز البحثية للمنظمات غير الحكومية، وبمشاركة 16 دولة عربية أيضاً.

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وأكد نائب وزير الدفاع السعودي على أن مليشيات الحوثي تجاهلت القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية، مؤكداً سعي الرياض إلى تحقيق الاستقرار للمواطن اليمني في ظل حكومة شرعية.

ولفت إلى ما تشهده السعودية اليوم من تحول ونمو غير مسبوقين لتحقيق رؤية 2030، مجدداً التزام المملكة بمكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً.

ونبه نائب وزير الدفاع السعودي إلى ضرورة تحقيق الأمن الوطني الشامل الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الدولي.

ويركز جدول أعمال المنتدى على مدى يومين القضايا ذات الأهمية الكبرى في تشكيل وجهات النظر حول الأمن الدولي، حيث ستخصص جلسات عامة منفصلة لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا الأخطار والتهديدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك تحسين نظام تحديد الأسلحة.