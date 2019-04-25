كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تخسر 10 مليارات دولار من إيرادات النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.

جاء ذلك على لسان برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية، أثناء اتصال مع الصحفيين بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران ابتداء من مايو، وإلا واجهت إجراء عقابيا.

وأضاف هوك قائلا "نعمل مع الشركاء لضمان توافر إمدادات نفطية كافية في الأسواق العالمية".

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وأعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الإثنين الماضي، إنهاء الاستثناءات الخاصة لبعض الدول التي تستورد النفط الإيراني، في تصعيد جديد للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني.

وقال المحلل الأمريكي جوش روجين، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين بالخارجية الأمريكية: إنه ابتداء من 2 مايو المقبل، لن تُمنح إعفاءات من العقوبات إلى أي بلد يستورد حاليا الخام الإيراني.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في نوفمبر الماضي عن إعفاءات مدتها 180 يوما إلى 8 دول، لمنحها مزيدا من الوقت للعثور على مصادر بديلة لاستيراد النفط بدلا من الخام الإيراني.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران و6 دول كبرى، وتصعّد الولايات المتحدة من عقوباتها على النظام الإيراني بهدف تقليص برنامجه النووي، والكف عن دعم الإرهابيين في الشرق الأوسط.