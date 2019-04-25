كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أهالي الحديدة والسكان يشكرونها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية جديدة على سكان محافظة الحديدة في إطار أعمالها الإنسانية المتواصلة التي تهدف للتخفيف من معانات المواطنين جراء الحصار والحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية على المدينة .

وقدمت الهيئة 500 سلة غذائية للأهالي والنازحين في مديرية الدريهمي ضمن سلسلة من الشحنات الإغاثية التي ترسلها هيئة الهلال للسكان في مختلف مناطق محافظة الحديدة والساحل الغربي .

وأثنى المواطنون والنازحون المستفيدون من السلال الغذائية والإغاثية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الدور الإنساني الذي يقدمه الهلال الإماراتي في محافظة الحديدة .

وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الجبارة للهلال الإماراتي في المجالات الإغاثية والإنسانية وفي قطاع المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية لتحسين وضعهم المعيشي ومساعدتهم على تجاوز أوضاعهم الصعبة .