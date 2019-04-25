اليابان: نفط الإمارات والسعودية وأميركا بديلا عن إيران بسبب العقوبات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح رئيس جمعية البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا، اليوم الخميس أن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني لن يسبب اضطرابا في الإمدادات المتجهة إلى اليابان إذ أن شركات التكرير تدبر إمدادات بديلة.

وقال تسوكيوكا في مؤتمر صحفي إنه "من المتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق خمسة دولارات فوق المستوى الحالي البالغ نحو 65 دولارا أو دونه للأشهر القليلة القادمة".

كما وقال إنه لا يتوقع شحا في أسواق النفط إذ من المنتظر أن تتعاون الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات لإبقاء إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية مستقرة.

وكانت قد طالبت الولايات المتحدة يوم الإثنين الفائت جميع مشتري الخام الإيراني بوقف استيراده بحلول أول أيار/ مايو وإلا فسيواجهون عقوبات، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران النفطية، الأمر الذي دفع أسعار الخام القياسية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. واليابان ضمن مجموعة الدول التي حصلت على إعفاءات من العقوبات في السابق.