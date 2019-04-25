مصر: إصدار حكم بالإعدام على راهبين قتلا أسقفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة مصرية حكما بالإعدام لراهبين قتلا أسقف دير صحراوي شمال القاهرة العام الماضي.

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور، شمالي القاهرة، الحكم يوم أمس الأربعاء على الراهبين أشعياء المقارى وفلتاؤوس المقارى الذين تم نزع صفة الرهبنة عنهما، ويمكن للراهبين الطعن على الحكم.

وتمت إدانة الراهبان بقتل أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون الأنبا إبيفانيوس، الذي عثر على جثته في تموز/ يوليو، في الدير العريق الذي بني في القرن الرابع.

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دير أبو مقار بوادى النطرون (أ ب)

وصدمت وفاة أسقف الدير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والرأي العام، وهي أحد أقدم الكنائس في العالم والتي أدخلت الرهبانية إلى المسيحية.

وفي أعقاب وفاة أبيفانيوس، اتخذت الكنيسة تدابير تهدف إلى غرس الانضباط في حياة الرهبنة، بينها وقف قبول الرهبان الجدد في الأديرة في جميع أنحاء البلاد لمدة عام.