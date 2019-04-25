ظريف يحذر ترامب من «متآمري الفريق ب»

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حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما سماها خطط “مجموعة المتآمرين ومفتعلي الحروب” التي سمّاها بـ”الفريق ب”.

وغرد “ظريف” على تويتر، قائلا: “دونالد ترامب احترس! لقد قمت بحملة ضد التدخلات الغبية المكلفة… “الفريق ب”، المكون من مخادعين وجزارين ومفتعلي الحروب، يحيك مؤامرات أكبر مما تتوقع”.

وبحسب “رويترز”، قال ظريف إن “الفريق ب” الذي يضم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما حرض ترامب على الدخول في صراع مع إيران”.

وأضاف: “الذين رسموا السياسات الجاري اتباعها لا يريدون ببساطة حلا بالتفاوض. لكن دعوني أقولها إن إيران لا تسعى للمواجهة، لكنها لن تهرب من الدفاع عن نفسها”.

وازدادت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت إدارة ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وبدأت بإعادة فرض العقوبات عليها.