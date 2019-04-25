شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 3 من أعضاء المجلس العسكرى السوداني والان نبدء بالتفاصيل

استقال 3 من أعضاء المجلس العسكري الانتقالى بالسودان. والأعضاء الثلاثة هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر. وقال الناطق الرسمي للمجلس الفريق الركن شمس الدين الكباشي "الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس للبت فيها".

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