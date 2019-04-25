شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك " تنتظر غرامة 5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة "فيسبوك"، توقعها دفع غرامة ضخمة، قد تفرضها عليها لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة "FTC" ، بعد عام من فضائح انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين.

وقالت الشركة، إنها تتوقع أن تتراوح الغرامة بين 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.