لا قداديس في سريلانكا حتى اشعار آخر!

استيقظت سريلانكا، الخميس، على حالة من التأهب، لا سيما بعد أن أعلنت شرطة مطار كولومبو الرئيسي إغلاق طريق الدخول إلى المطار إثر رصد سيارة مشبوهة في ساحة انتظار قريبة، ليعود المتحدث باسم القوات الجوية السريلانكية ويعلن في ما بعد عن إعادة فتح طريق الدخول للمطار بعد التأكد من سلامة المكان.

إلى ذلك، أفاد مصدران في البنك المركزي السريلانكي أن تعليمات أتت للعاملين في البنك بالبقاء في مقرهم في كولومبو. وأضاف المصدران أن الأمن حذر من احتمال وقوع انفجار على مقربة من المصرف المركزي.



ووسط حالة التوتر التي تشهدها البلاد منذ أحد الفصح الدامي، أعلن مسؤول كنسي كبير إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في البلاد "حتى إشعار آخر".

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا الأحد الماضي".

وأضاف: "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس"، قائلاً: "لن تُقام قداديس حتى إشعار آخر".

وكانت الشرطة السريلانكية أفادت في وقت سابق، الخميس، بسماع دوي انفجار في بلدة بوغودا على بعد 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو، ولم تسجل اي اصابات حتى الان بحسب الشرطة السريلانكية.

