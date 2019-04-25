إغلاق جميع كنائس سريلانكا خشية هجمات جديدة

طلبت السلطات في سريلانكا من جميع الكنائس في البلاد أن تغلق أبوابها، وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح.

وقالت قيادات كنسية، الخميس، إنه بناء على توصية قوات الأمن سيتم غلق جميع الكنائس، "ولن يقام أي قداس للمؤمنين حتى إشعار آخر".

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يأتي هذا فيما تشهد البلاد حالة تأهب أمني، وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس في أنحاء البلاد، بعدما رصدت السلطات سيارة مريبة في ساحة انتظار قريبة من مطار كولومبو الرئيسي بسريلانكا، كما طلبت السلطات من العاملين بالبنك المركزي بالبقاء في مقرهم، وسط تحذيرات أمنية من احتمال وقوع انفجار بالقرب منه.





واستهدفت سلسلة تفجيرات انتحارية 3 كنائس، اثنتان منها كاثوليكية، و3 فنادق في وقت كانت الكنائس مكتظة بالمصلين خلال إحياء قداس عيد أحد الفصح، وأدت الاعتداءات أيضا إلى إصابة المئات بجروح.