رئيس سريلانكا يطلب استقالة وزير الدفاع ورئيس الشرطة

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طالب الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع ورئيس الشرطة الوطنية بتقديم استقالتيهما، بعدما فشلت قوات الأمن في الاستجابة للتحذيرات التي سبقت سلسلة تفجيرات ضربت البلاد، الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية هذا النبأ عن مكتب الرئيس السريلانكي، مشيرة إلى أنه لم يتضح من سيخلف المسؤولين في منصبيهما. يشار إلى أن 359 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب ما يزيد على 500 آخرين جراء سلسلة من التفجيرات ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة السريلانكية كولومبو ومحيطها، الأحد الماضي.
وأعلن وزير الدفاع السريلانكي روان فيجواردينا، اليوم الأربعاء، أن أحد منفذي تفجيرات سريلانكا الإرهابية درس في المملكة المتحدة وأستراليا. وقال فيجواردينا، في تصريح للصحفيين نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم: "أعتقد أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي درس في المملكة المتحدة ثم درس
وأعلن وزير الدفاع السريلانكي روان فيجواردينا، اليوم الأربعاء، أن أحد منفذي تفجيرات سريلانكا الإرهابية درس في المملكة المتحدة وأستراليا.
وقال فيجواردينا، في تصريح للصحفيين نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم: "أعتقد أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي درس في المملكة المتحدة ثم درس بعد التخرج في أستراليا قبل أن يعود إلى سريلانكا ويستقر بها".
وأكد الوزير أن العديد من منفذي الهجوم لديهم صلات دولية، إما عاشوا بالخارج وإما درسوا هناك.
ومضى يقول: "يمكننا أن نقول بثقة إنه في اليومين الآتيين، ستتمكن الجهات الأمنية من إحكام السيطرة على الوضع الأمني في البلاد". (التفاصيل)
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