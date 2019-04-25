هل يتعرض مسلمو سريلانكا للعنف بعد هجمات «الفصح»؟

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بدأت سريلانكا، أمس الثلاثاء، في توديع ضحايا هجمات "الفصح" الإرهابية، التي خلفت أكثر من 350 قتيلا، والآن تخيم على البلاد غمامة العنف الطائفي، فهل تنجو منه؟

توافدت التوابيت واحدة تلو الأخرى، بعضها ثقيل، وبعضها الآخر خفيف بشكل غير عادي، وفي الوقت الذي بدأت فيه الجرافات في شق الأرض؛ لحفر مقبرة جماعية، كان رجال حفاة الأقدام يقفون تحت الشمس الحارقة، في انتظار انتهاء الجرافات من عملها، وبالقرب منهم وقفت عائلة واحدة في الظل، لقد كانوا هنا لدفن صبي يبلغ من العمر 11 عامًا، كان هذا هو المشهد في إحدى المقابر الجماعية التي أعدتها الحكومة السريلانكية لدفن ضحايا التفجيرات الإرهابية التي وقعت الأحد الماضي، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق، وأسفرت عن سقوط 359 قتيلًا، وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وقال لاسانثي أنوشا، الذي وقف ابنه وهو ينظر إلى قبر صديقه لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "لا أعرف حتى ما أقوله، هناك أطفال أصغر هنا". الحكومة السريلانكية وجهت اتهاماتها إلى جماعة متطرفة إسلامية بالوقوف وراء الحادث، وفي الوقت الذي اصطفت فيه ناقلات الجنود المدرعة على الطرق بينما بدأت طقوس الجنازة وسط

وقال لاسانثي أنوشا، الذي وقف ابنه وهو ينظر إلى قبر صديقه لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "لا أعرف حتى ما أقوله، هناك أطفال أصغر هنا". الحكومة السريلانكية وجهت اتهاماتها إلى جماعة متطرفة إسلامية بالوقوف وراء الحادث، وفي الوقت الذي اصطفت فيه ناقلات الجنود المدرعة على الطرق بينما بدأت طقوس الجنازة وسط إجراءات أمنية مشددة، لم يكن الحزن هو الشعور الوحيد هناك، لكن الغضب بدأ في الظهور. بالقرب من موقع الدفن، وقفت مجموعة من الرجال الغاضبين في الشارع، وتحدثوا عن الانتقام، وقال أحدهم، إنه أصبح من الواضح من الذي يجب أن يدفع الثمن، وأضاف "أشعر برغبة في قتل هؤلاء المسلمين في هجوم انتحاري، لقد مات أصدقائي وأقاربي في الكنيسة". كان الوضع متوترا في البلاد؛ حيث شهدت أجزاء مختلفة من سريلانكا تعرض المتاجر التي يملكها المسلمون للتخريب، وبدأت مئات العائلات المسلمة في الفرار من المناطق المختلطة دينيًّا؛ خوفًا على حياتهم. محمد في مهمة انتحارية.. من المتهم الأول بتفجيرات سريلانكا؟ وعلى بعد بضعة أميال من كنيسة القديس سيباستيان، التي تعرضت للتفجير في مدينة نيجومبو، تم وضع الزهور ولافتة تحمل عبارة "أحر التعازي" بلغتين أمام بوابة المسجد الكبير في المدينة. في داخل المسجد، تجمع مجموعة من الرجال الملتحين، حول طاولة مؤتمرات كبيرة، يفكرون في خطوتهم التالية، فبعد الانفجارات، تبرع المجتمع المسلم في المدينة بعبوات الأرز، وعرضوا دفع ثمن سيارات نقل الموتى، وتبرعوا بالدم، وتواصلوا مع قادة الكنيسة. Advertisements إلا أن "إم رامز" رئيس المسجد، يرى أن الوضع كان معقدا؛ حيث طلب أحد الكهنة من أعضاء المسجد الابتعاد عن الجنازات حتى تهدأ الأجواء، على الرغم من أنه لا أحد يعرف متى سيكون ذلك، وفي الوقت نفسه طلب المسجد من المسلمين تجنب الخروج، وإغلاق المتاجر. وأضاف رامز "سنفعل أي شيء للمساعدة"، مؤكدًا "نحن متأثرون للغاية، ويجب على المتورطين أن يعاقبوا بشدة على ما فعلوه، إنه هجوم على الإنسانية". تفجيرات سريلانكا تبرز صعود «داعش» في آسيا في المقابر، بدأت السيدة البوذية مانيكي البالغة من العمر 56 سنة، في البكاء، بعد أن جاءت مع ابنها المراهق للصلاة، ودعم أهالي الضحايا، وقالت "عندما تلدغك حشرة واحدة، فحينها ترغب في قتلهم جميعًا"، مضيفة "هذا هو الحال في سريلانكا الآن". تقول الصحيفة الأمريكية، إنه من بين المواقع التي تعرضت للهجوم يوم الأحد، كانت كنيسة القديس سيباستيان في "نيجومبو" هي الأشد تضررا، وفي مقطع فيديو لكاميرات المراقبة، يظهر مهاجم انتحاري، منتمٍ لجماعة التوحيد الوطنية، التابعة لتنظيم "داعش" في طريقه إلى الكنيسة المزدحمة، وهو يحمل حقيبة ظهر، كان الانفجار قويًّا لدرجة أنه دمر الجزء الأكبر من سطح الكنيسة الذي انهار على رؤوس المصلين. يذكر أن سريلانكا تمتلك تاريخًا دمويًّا، شهد العديد من الصراعات العرقية والدينية، وكانت حركة "نمور التاميل" الانفصالية، هي اللاعب الأكبر فيها، ولم تفرق الحركة بين المسلمين الذين يمثلون 9.7% من السكان، والبوذيين الذين يمثلون الأغلبية بنحو 70.2%. وكان مسلمو سريلانكا، ضحايا لمذبحتين هائلتين في تسعينات القرن الماضي، حيث أسفرت مذبحة مسجد "كاتانكودي" عام 1990 عن مقتل 147 مسلمًا، كما وقع 285 مسلمًا كضحايا لمذبحة "بالياجوديلا" عام 1992. فوضى سياسية وإمام متطرف.. كيف وقعت تفجيرات سريلانكا؟ وفي الخليط العقائدي والعرقي المعقد في سريلانكا، يعتبر المسيحيون جماعة فريدة من نوعها؛ حيث لم تتورط في ارتكاب أي نوع من العنف، كما أن المجتمع المسيحي في سريلانكا، مجتمع متعدد الأعراق.

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