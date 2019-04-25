اليوم.. منتدى باريس للسلام ينظم مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب والتطرف

يعقد منتدى باريس للسلام والتنمية PFPD، بالاشتراك مع الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية AIJES، اليوم الخميس بالعاصمة الفرنسية "باريس"، مؤتمرا حول سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، بمشاركة نخبة من السياسيين والباحثين والناشطين.



وقال جمال بدر العواضي رئيس المنتدى ومدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية، في تصريحات أمس ، إن أهمية هذا المؤتمر جاءت بعد الأعمال الإرهابية المتلاحقة التي شهدتها أوروبا خاصة فرنسا وراح ضحيتها مئات من الأبرياء وكذلك الاعتداءات التي حدثت مؤخرا في سيرلانكا ونيجيريا، مؤكدا أن الحكومات الغربية بدأت تعي تماما خطورة اتساع دائرة التطرف في أوروبا.



وأوضح العواضي أن المنتدى هو الأول من نوعه في أوروبا الذي يهدف إلى العمل على تعزيز دور المجتمع المدني والعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات الغربية لمواجهة التطرف والإرهاب.



وأشار رئيس منتدى باريس للسلام والتنمية إلى أنه سيشارك في المؤتمر كل من وزير الدفاع الفرنسي السابق شارل ميلون، ورئيس المخابرات الفرنسية السابق ايف بونيه، وجون فيليب دجوا نائب رئيس إقليم آل دوفرانس، وجاك سوبلزا الرئيس السابق لجامعة السوربون والرئيس الحالي للأكاديمية العالمية وفرانسوا روش أحد كبار خبراء القانون الدولي بفرنسا.

Advertisements