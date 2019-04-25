الارشيف / اخبار العالم

حكومة اسكتلندا تطالب باستفتاء ثان للانفصال عن المملكة إذ تم بريكست

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Fournis par Euronews SA

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستارجن، اليوم، الأربعاء، إن اسكتلندا يجب أن تنظم استفتاء ثانياً حول الاستقلال عن المملكة المتحدة بحلول عام 2021 في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستارجن أمام مجلس النواب في إدنبرة "إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيجب جعل الخيار بين بريكست ومستقبل اسكتلندا كدولة مستقلة خياراً متاحاً خلال فترة حكم هذا البرلمان" - أي قبل الانتخابات العامة المقبلة في أيار/مايو من العام 2021.

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا على متن قطاره الخاص.. لماذا يفضل السفر بالقطار؟

    زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا على متن قطاره الخاص.. لماذا يفضل السفر بالقطار؟

    أزمة كوريا

    شعار Euronews Arabia Euronews Arabia
  • زوبيدة عسول ليورونيوز:

    زوبيدة عسول ليورونيوز: "سقوط عبد القادر بن صالح وشيك والندوة الوطنية مهزلة سياسية"

    الجزائر

    شعار Euronews Arabia Euronews Arabia
  • شرطة سريلانكا تنفذ تفجيرا محكوما بالقرب من سينما سافوي في كولومبو

    شرطة سريلانكا تنفذ تفجيرا محكوما بالقرب من سينما سافوي في كولومبو

    أخبار

    شعار Euronews Arabia Euronews Arabia

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

Advertisements

HQ

SD

LO

حكومة اسكتلندا تطالب باستفتاء ثان للانفصال عن المملكة إذ تم بريكست

Euronews Arabia

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

غير أن ستارجن اعترفت في الوقت نفسه أنها لا تمتلك النفوذ والسلطة الكافيين للقيام بالاستفتاء. وكان الإسكتلنديون قد صوّتوا ضد الاستقلال عن بريطانيا بنسبة 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لصالح الاستقلال في العام 2014.

وفي العام 2016 عندما أجري الاستفتاء حول الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي صوتت اسكتلندا بقوة لصالح البقاء ضمن الكتلة الأوروبية.

وتحاجج ستارجن، التي تقود الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال عن بريطانيا، في مسألة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وتقول إن اسكتلندا لا يجب أن يتم إخراجها من تكتل فيه 28 دولة لأن تلك ليست إرادتها.

قانونياً، تحتاج اسكتلندا إلى موافقة الحكومة في المملكة المتحدة على إجراء استفتاء ثان، ولكن لندن ترى الوقت غير مناسب لذلك."ظلال بريكست": محكمة سويسرية تلغي نتائج استفتاء وطني "لم يكن واضحا" ترامب يزور بريطانيا وفرنسا الصيف المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكومة اسكتلندا تطالب باستفتاء ثان للانفصال عن المملكة إذ تم بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا