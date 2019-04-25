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قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستارجن، اليوم، الأربعاء، إن اسكتلندا يجب أن تنظم استفتاء ثانياً حول الاستقلال عن المملكة المتحدة بحلول عام 2021 في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ستارجن أمام مجلس النواب في إدنبرة "إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيجب جعل الخيار بين بريكست ومستقبل اسكتلندا كدولة مستقلة خياراً متاحاً خلال فترة حكم هذا البرلمان" - أي قبل الانتخابات العامة المقبلة في أيار/مايو من العام 2021.
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حكومة اسكتلندا تطالب باستفتاء ثان للانفصال عن المملكة إذ تم بريكست
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غير أن ستارجن اعترفت في الوقت نفسه أنها لا تمتلك النفوذ والسلطة الكافيين للقيام بالاستفتاء. وكان الإسكتلنديون قد صوّتوا ضد الاستقلال عن بريطانيا بنسبة 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لصالح الاستقلال في العام 2014.
وفي العام 2016 عندما أجري الاستفتاء حول الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي صوتت اسكتلندا بقوة لصالح البقاء ضمن الكتلة الأوروبية.
وتحاجج ستارجن، التي تقود الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال عن بريطانيا، في مسألة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وتقول إن اسكتلندا لا يجب أن يتم إخراجها من تكتل فيه 28 دولة لأن تلك ليست إرادتها.
قانونياً، تحتاج اسكتلندا إلى موافقة الحكومة في المملكة المتحدة على إجراء استفتاء ثان، ولكن لندن ترى الوقت غير مناسب لذلك."ظلال بريكست": محكمة سويسرية تلغي نتائج استفتاء وطني "لم يكن واضحا" ترامب يزور بريطانيا وفرنسا الصيف المقبل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.