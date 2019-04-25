محكمة يابانية توافق على الإفراج عن غصن بكفالة قيتها 4.5 مليون دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

وافقت محكمة يابانية الخميس على طلب من كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور بالإفراج عنه بكفالة حددت المحكمة قيمتها بمبلغ 500 مليون ين (4.5 مليون دولار).

وألقي القبض على غصن لأول مرة في طوكيو في نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة الفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.

وأفرج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الماضي. وقد نفى الاتهامات ووصفها بأنها "بلا سند" وقال إنه كان ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.

هزت فضيحة غصن صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم ووترت العلاقات بين شركة نيسان وشريكتها الدولية رينو. كما سلطت الضوء على النظام القضائي الياباني.

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واعيد اعتقال غصن بعد نحو 30 يوما من الإفراج عنه بكفالة حيث وصف خبراء القانون اعتقاله بعد الإفراج بكفالة بأنه أمر نادر الحدوث، غير أنه وبموجب القانون الياباني فإنه بمقدور ممثلي الادعاء طلب تمديد احتجازه عشرة أيام أخرى قبل توجيه اتهامات رسمية له أو إخلاء سبيله.