الرئيس السيسى يستقبل فى مقر إقامته ببكين الشيخ محمد بن راشد

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد، خلال اللقاء، علي ما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملحوظ في مختلف المجالات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وطلب نقل تحياته للشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشيراً إلى ما تحظي به الإمارات قيادة وشعباً من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، وما تمثله علاقات البلدين من...

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