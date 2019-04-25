طقس يوم غد صاف بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع، متوقعة أن يكون طقس اليوم مشمسا مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وإنخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً . تحذير من ارتفاع منسوب الأنهار بسبب ذوبان ​الثلوج​.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: صاف صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية إنخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة.