طقس يوم غد صاف بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع، متوقعة أن يكون طقس اليوم مشمسا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وإنخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً . تحذير من ارتفاع منسوب الأنهار بسبب ذوبان الثلوج.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة: صاف صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية إنخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة.
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