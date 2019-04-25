لفت المكتب الإعلامي للوزير السابق ​أشرف ريفي​، في بيان الى أنه "ورد على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ بيان منسوب للمكتب الإعلامي ل​مجلس القضاء الأعلى​ يتضمن تعقيباً على ما ورد في المؤتمر الصحافي لريفي"، متمنيا على مجلس القضاء الأعلى "الذي نجلّ ونحترم أن يتخذ موقفاً واضحاً أمام الرأي العام لجهة تبني أو نفي هذا البيان لا سيما وأنه تضمَّن تزويراً للوقائع وهو ما يشكّل سابقةً خطيرة، ولا سيما أن معلوماتنا تفيد أن المجلس لم يصدر عنه هذا القرار، إنما قامت جهة ما بتعميمه عبر وسائل التواصل بإسمه وبشكلٍ مخالف لكل الأصول".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: نتمنى على مجلس القضاء الأعلى أن يتخذ موقفا من البيان الذي نسب له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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