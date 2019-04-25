الفرزلي: أي نقاش بالموازنة قبل الوصول الى مشروع قانون لا يخدم القضية

رأى نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أن "​النقاش​ عن معايير تحدد من هم أصحاب الدخل المحدود أو فقيري الحال، هو موضوع لا يصلح لأن يكون موضع نقاش قبل أن تطل ​الحكومة​ بموازنة يجري فيها نقاش مستفيض"، مشددا على أن "النقاش الدائر لن يؤدي إلا الى نتائج سلبية وهو مفتعل من قبل من يطلقون أراء ونظريات التي ثبت أنها آراء خاطئة وليست مبتوتة بين الوزراء".

ولفت الفرزلي في حديث اذاعي الى أن "أي نقاش يتعلق ب​الموازنة​ لم تصل فيه الحكومة الى مشروع قانون يطرح في مجلس النواب هو نقاش لا يخدم القضية الوطنية"، مضيفا: "أدين وأحمل مسؤولية واتهم بسوء النية كل من يتجه الى نقاش وهمي، هؤلاء تحدثوا عن إقتطاع وعدة أمور ثبت أنها ليست صحيحة وأنها أفكار لم يصار الى عرضها".

وأشار الى أنه "حتى التقديمات المدرسية لا تزال قيد النقاش، وهو موضوع نقاش قديم حول كيف أن الأستاذ في المدرسة الرسمية يأخذ التقدميات ويضع أولاده في ​المدارس الخاصة​"، مبينا أن "كل الأفكار التي تطرح عندما يحصل حولها إنقسامات تنتقل من قطاع الى آخر حتى نصل الى ردات فعل للوصل الى الانقسام".

وأعلن الفرزلي أنه ليس مطلعا على "أي فكرة جدية واحدة تستأهل أن أناقشها قبل أن يأتي مشروع الموازنة الى مجلس النواب"، متستائلا: "أين هي الورقة التقشفية التي يحكى عنها؟ لا يوجد أي ورقية رسمية يمكن الإستناد اليها للنقاش في البلد".