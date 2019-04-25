مصادر القوات للجمهورية: من المؤسف أن بعض السفارات الى مواقع استخبارية

علقت مصادر في حزب "القوات ال​لبنان​ية" عبر صحيفة "الجمهورية" على تسريب محضر اجتماع نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ ووزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ بنائب وزير الخزانة الأميركي ​مارشال بيلنغسلي​ في ​واشنطن​، معتبرة أن "هناك مشكلة مزدوجة مع هذا التسريب، فمن ناحية الشكل، كان تسريب اول، وبالامس كان تسريب ثانٍ، ولم نسمع اي موقف واي اعتذار واي تصريح من قِبَل ​وزارة الخارجية​ يدين هذا التسريب، ويعلن صراحة انّه فتح تحقيقاً لمعرفة من المسرّب، وانّ الوزارة لا تقبل تسريبات من هذا النوع. هذا الامر كان يجب ان يصدر شخصياً عن الوزير باسيل، وان يقول علناً بأنّ ما حصل غير مقبول وانه سيدين الشخص الذي سرّب هذه المحاضر".

ورأت المصادر أن "هذا استلشاء واستخفاف وخفة في التعاطي مع موضوع من هذا النوع، وهو امر مُستهجن ومُريب وغير مقبول ، وبالتالي هو مستفزّ لأنه يشكّل سابقة على هذا المستوى، لجهة تسريب محاضر في اقل من عشرة ايام، معروفة هوية المرسل وهوية المتلقي، وان يتم تسريبها بهذا الشكل"، مشيرة الى أنه "من حيث المضمون، فهذا الامر يسيء الى صورة لبنان، والى صدقيّته والى دبلوماسيته والى ثقة ​المجتمع الدولي​ به ويضرب علاقاته مع الدول الخارجية. وبالتالي هذا الامر غير المسبوق خطير للغاية، ولذلك نحن سنتابع هذه القضية من خلال ​لجنة الشؤون الخارجية​ النيابية، ومن خلال مساءلة الحكومة ووزير الخارجية. لن نترك هذا الملف، وسنصعّد فيه حتى النهاية".

وشددت على أنه "من المؤسف جداً ان تتحول بعض السفارات الى مراكز لتسريب محاضر وكأنّها مواقع استخبارية وليست مواقع دبلوماسية لبنانية، فما حصل مخجل، وعلى وزارة الخارجية ان تتحمّل المسؤولية وتبيان حقيقة من هو المسرّب ومعاقبته".