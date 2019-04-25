أعلنت السلطات الكندية في مدينة بريسبريدج (Bracebridge) وسط مقاطعة أونتاريو، حالة الطوارئ بسبب ارتفاع منسوب المياه والفيضانات على نطاق واسع.
ولفت عمدة المدينة جرايدون سميث، في بيان، إلى أنّ "المدينة شهدت مستويات للمياه مماثلة لتلك الّتي حدثت عام 2013، عندما عرفت المنطقة أسوأ فيضانات خلال قرن". وأعرب عن قلقه من أنّ "الوضع قد يزداد سوءًا بسبب هطول الأمطار وذوبان الثلوج الّتي تزيد من حدّة الفيضان".
وكانت قد غمرت المياه حوالي 1900 منزل في جميع مقاطعة كيبيك وأجبر 515 شخصًا على مغادرة منازلهم بسبب زيادة مستويات المياه في المنطقة الواقعة بين مدينتي جاتينو ومونتريال.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان حالة الطوارئ في مدينة بريسبريدج الكندية بسبب الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.