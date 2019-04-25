إعلان حالة الطوارئ في مدينة بريسبريدج الكندية بسبب الفيضانات

أعلنت السلطات الكندية في مدينة بريسبريدج (Bracebridge) وسط مقاطعة أونتاريو، ​حالة الطوارئ​ بسبب ارتفاع منسوب المياه و​الفيضانات​ على نطاق واسع.

ولفت عمدة المدينة جرايدون سميث، في بيان، إلى أنّ "المدينة شهدت مستويات للمياه مماثلة لتلك الّتي حدثت عام 2013، عندما عرفت المنطقة أسوأ فيضانات خلال قرن". وأعرب عن قلقه من أنّ "الوضع قد يزداد سوءًا بسبب هطول ​الأمطار​ وذوبان ​الثلوج​ الّتي تزيد من حدّة الفيضان".

وكانت قد غمرت المياه حوالي 1900 منزل في جميع مقاطعة ​كيبيك​ وأجبر 515 شخصًا على مغادرة منازلهم بسبب زيادة مستويات المياه في المنطقة الواقعة بين مدينتي جاتينو ومونتريال.