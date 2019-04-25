نائب ممثل روسيا بالأمم المتحدة: استفزازات مرتقبة للخوذ البيضاء في سوريا

أبلغ نائب ممثل ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فلاديمير سافرونكوف​ ​مجلس الأمن الدولي​ استعدادات منظمة "​الخوذ البيضاء​" لأعمال استفزازية جديدة في ​سوريا​. وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أوضح سافرونكوف أنه "يواصل المتسترون خلف ستار العمل الإنساني من ذوي الخوذ البيضاء، استعداداتهم لاستفزازات جديدة بغية اتهام السلطات السورية الشرعية باستخدام المواد السامة".

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