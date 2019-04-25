إنطلاق الجولة الـ12 من محادثات أستانا حول سوريا في كازاخستان

انطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول تسوية الأزمة في سوريا، بمشاركة الوفد السوري برئاسة بشار الجعفري.
يشارك في الاجتماع ممثّلو الدول الضامنة لعملية أستانا، أي روسيا وإيران وتركيا، إضافة إلى وفد من الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون بصفة مراقب.
وكان قد عُقد 11 اجتماعًا بصيغة أستانا، أحدها في مدينة سوتشي الروسية. وقد أكّدت الاجتماعات في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتّى دحرها نهائيًّا.
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