إنطلاق الجولة الـ12 من محادثات أستانا حول سوريا في كازاخستان

انطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول تسوية الأزمة في ​سوريا​، بمشاركة الوفد السوري برئاسة ​بشار الجعفري​.

يشارك في الاجتماع ممثّلو الدول الضامنة لعملية ​أستانا​، أي ​روسيا​ و​إيران​ و​تركيا​، إضافة إلى وفد من ​الأمم المتحدة​ برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون بصفة مراقب.

وكان قد عُقد 11 اجتماعًا بصيغة أستانا، أحدها في مدينة ​سوتشي الروسية​. وقد أكّدت الاجتماعات في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتّى دحرها نهائيًّا.