بوتين: المحادثة مع كيم جونغ اون وجها لوجه كانت بناءة

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "المحادثة مع ​كيم جونغ اون​ وجها لوجه كانت بناءة تكلمنا عن آفاق تطوير العلاقات الثنائية"، مشيراً الى "أننا نرحب بجهود كيم لتطوير الحوار بين الكوريتين وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية"، لافتاً الى "أننا تبادلنا الآراء بشأن ما يمكن ان يفعله حول تحسين الأوضاع في الكوريتين". وكان عقد اجتماع موسع بين الوفدين الروسي والكوري الشمالي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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