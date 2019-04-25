سلطات الأردن حظرت استيراد 194 سلعة سورية بدءا من 1 أيار

قرّر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، وذلك في ظلّ التراجع الّذي تسجّله صادرات الأردن خلال العام الحالي.
ونشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، قائمة تتضمّن السلع الّتي يمنع استيرادها من سوريا، وشملت مواد متنوّعة سواء كانت زراعية أم صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية، الزيوت النباتية والحيوانية، الدواجن، اللحوم، الأسماك، البن، الشاي، الخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه الأخرى.
وعممّت الوزارة القرار على كل من غرفتي التجارة والصناعة الأردنية، على أن يتمّ العمل به ابتداء من تاريخ الأول من أيار المقبل.
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