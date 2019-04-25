رفضت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد، انتقاد ليتوانيا لها على زيارتها لروسيا ولقائها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مؤخّرًا.
وأوضحت "أنّها أبلغت الشركاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بشكل مسبق بالاجتماع مع بوتين، وأنّها أبلغت سفراء جميع دول الاتحاد الأوروبي بغرض زيارتها روسيا"، مؤكّدًة "أنّها بحثت في آذار الماضي، بزيارتها المقبلة لروسيا مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون".
وفي وقت سابق، لفت وزير الخارجية الليتوانية، إلى أنّه "يجب على إستونيا مواصلة تنسيق الخطوات مع دول البلطيق حتّى لا يحدث انقسام في صف هذه الدول تجاه روسيا"، مبيّنًا أنّ "سلطات تالين لم تقدّ قبل زيارة كاليولايد لموسكو أي معلومات لبلاده عن القضايا الّتي ستبحثها هناك".
وكانت رئيسة إستونيا قد زارت موسكو مؤخّرًا في أوّل زيارة لرئيس إستوني إلى روسيا خلال السنوات الثماني الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة إستونيا دافعت عن لقائها بوتين: أبلغت الشركاء باتحاد أوروبا وأميركا مسبقا بالاجتماع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.