ارسلان: لا تُحل الأزمة المالية في البلاد إلا بإعادة المسروقات من الحيتان الكبار

اشار رئيس حزب "​الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه لا تُحل الأزمة المالية في البلاد إلا بإعادة المسروقات من الحيتان الكبار الذين نهبوا مالية الدولة عبر السنوات المتعاقبة، وهكذا قانون كان قد سبق أن صدر في ​فرنسا​ بعد الحرب العالمية الثانية، فهل من يعتبر؟

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