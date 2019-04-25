تلوث الماء الشروب يخرج ساكنة لفقيه بنصالح للإحتجاج 

خرج عدد من المواطنين بمدينة الفقيه بن صالح، أول أمس الثلاثاء، أمام وكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، احتجاجا على تعرض الماء الصالح للشرب بالمدينة لتلوث والذي تعاني منه السكان منذ أيام.

وكشف مصطفى أحد المحتجين ل، ” اليوم 24 “، أنه منذ أكثر من أسبوعين، والمياه المخصصة لشرب يلاحظ عليها علامات التلوث، وتنبعث منها رائحة كريهة، دون إشعار أو معرفة السبب هذه الحالة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن مياه الشرب هي أساس الحياة، فلا يمكن المغامرة بصحة أطفال ونساء ورجال وشباب الفقيه بن صالح، وتعريضهم لخطر صحي وبيئي قد يسبب الأمراض.

هذا وقد رفع المحتجون، لافتات كتب عليها “الماء الملوث جريمة “، “وا عباد ألله الماء خانز”، “كفى استخفافا بصحة المواطنين “، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

وأكد المحتجون أن هذه الوقفة الاحتجاجية، جاءت ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية، للمطالبة بإصلاح الأمر، بعدما اشتد غضب مستعملي الماء الصالح للشرب بمدينة الفقيه بن صالح.