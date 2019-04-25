تزامنا مع ذروة المشاورات الدولية .. وفد روسي في الصحراء

تزامنا مع ذروة المشاورات الدولية التي تجري داخل مجموعة أصدقاء الصحراء، بشأن مشروع القرار الأممي الجديد حول الصحراء، كشف موقع «يا بلادي»، نقلا عن مصادره، زيارة وفد مكون من دبلوماسيين روسيين مدينة العيون في الصحراء.

وقالت المصادر إن الدبلوماسيين اجتمعا بمسؤولين في بعثة المينورسو، التابعة للأمم المتحدة، مرجحة أن يكون بينهم رئيس البعثة، كولن ستيوارت.

وتلعب روسيا عادة دور المعارض للمشاريع الأمريكية الخاصة بقرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، وتصفها أحيانا بالمنحازة إلى الموقف المغربي.