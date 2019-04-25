استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عشية اليوم الأربعاء بالرباط، علي بن فطيس المري النائب العام القطري الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وخلال هذا اللقاء، أكد النائب العام القطري على الدعم الذي يقدمه المغرب لمختلف المبادرات الأممية، في مجال إحقاق القانون.
وتسعى قطر للاستفادة من التجربة المغربية، حيث تناولت المحادثات آفاق التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بالنزاهة ومحاربة الفساد وإمكانيات ربط شراكات بين المؤسسات المغربية والقطرية المعنية بمحاربة الفساد.
كما نفل النائب العام القطري طموح بلاده لنقل مجموعة من المناهج التعليمية المغربية، في مجال القانون خاصة، لدولة قطر في إطار برامج للتعاون بين الجامعات.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني يلتقي النائب العام القطري والدوحة تسعى لاستيراد مناهج تدريس المغرب للقانون في الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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