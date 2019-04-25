فقدان آثار شاب في بحيرة طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فقدت صباح اليوم، الخميس، آثار شاب يبلغ من العمر 18 عاما من منطقة المركز، في أعقاب دخوله لبحيرة طبرية من شاطئ "هشيكميم"، وتجري عمليات بحث للعثور عليه في المكان.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب الذي فقدت آثاره كان يتواجد برحلة استجمامية برفقة أصدقائه في أحد شواطئ طبرية.
واستدعيت إلى المكان طواقم طبية ومتطوعين بالإضافة إلى غواصين، الذين شرعوا بأعمال بحث وتمشيط عن الشاب المفقود.
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