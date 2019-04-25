اقتحامات واعتقالات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال العديد من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب لؤي فيصل الهشلمون من مدينة الخليل، حيث داهمت قوة عسكرية للاحتلال منزل الهشلمون وشرعت بأعمال تفتيش وتحطيم في ممتلكاته قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت قوات للاحتلال قرية حارس قرب محافظة سلفيت واعتدت على عائلة.

أما في غرب مدينة رام الله، فقد اقتحمت منزل الأسير المحرر مؤيد حسين فلنة في صفّا وقام بتفتيشه والعبث في محتوياته.

في محافظة قلقيلية، لوحظ انتشار مكثف لجيش الاحتلال على طريق قلقيلية – نابلس، كما قام جنود الاحتلال إغلاق المحال التجارية في قرية الفندق شرق قلقيلية.

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أما في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة رابا شرق مدينة جنين، وسلمت مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم.

وقال مواطنون، إن جنود الاحتلال داهموا منازل المواطنين، وسلموا أربعة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال خلال الأيام القادمة.

كما نصب جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على مدخل البلدة وعلى الطريق المؤدي إلى الجامعة العربية الأميركية.

في محافظة القدس، اعتقلت قوة من شرطة الاحتلال شابا عقب الاعتداء المبرح عليه في قرية الجيب شمال غرب القدس. وجرى نقله إلى مكان مجهول، ولم يتسنى بعد معرفة هويته.