حريق بمنزل في قلنسوة وإلقاء زجاجتين حارقتين على آخر بكفر مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع صباح اليوم، الخميس، حريق في منزل مأهول على الشارع الرئيسي في مدينة قلنسوة، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية جسيمة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، والتي عملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها، بالإضافة إلى إخراج الدخان من المنزل.

وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في الوقت الذي لم تتضح فيه خلفيته بعد.

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وفي كفر مصر، أقدم جناة على إلقاء زجاجتين حارقتين صوب منزل في طور البناء، بملكية شاب في العشرينيات من عمره من سكان البلدة.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية في المكان.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة وبحسب ادعاءها فإن الخلفية تعود لنزاع بين عائلات، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.