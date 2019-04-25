إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر "طاقم محاربة الإرهاب" التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تحذيرا من السفر إلى سريلانكا، في أعقاب التفجيرات الإرهابية في العاصمة كولمبو، التي راح ضحيتها نحو 360 قتيلا ومئات الجرحى.

وقال الطاقم في بيان إنه يوجد "خطر محدد بمستوى عال"، وذلك في أعقاب مشاورات بين أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة ووزارة الأمن.

وأضاف البيان أنه في الفترة القريبة المقبلة سيعيد الطاقم النظر في التحذير وفقا للتطورات الأمنية في سريلانكا.

ويذكر أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أعلن عن تبنيه التفجيرات الإرهابية في كنائس وفنادق فخمة في عيد الفصح، يوم الأحد الماضي. واعتقلت الشرطة وقوات الأمن السريلانكية عشرات المشتبهين بالضلوع في هذه التفجيرات، التي نفذ غالبيتها انتحاريين.