القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، فوزا مميزا بعد مساهمته في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وفالنسيا، ضمن أحداث دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وفاز أتلتيكو على فالنسيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أحداثها في ملعب "واندا ميترو بوليتانو".
وبحسب ما نقلته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن غريزمان سجل أكثر من 15 هدفًا بالليغا على مدار المواسم الـ5 الماضية.
وأوضحت الشبكة المتخصصة في الأرقام والإحصائيات أن غريزمان ضمن قائمة تضم 3 لاعبين فقط الذين حققوا هذا الرقم، وهم ليونيل ميسي ولويس سواريز ثنائي برشلونة.
وسجل غريزمان هذا الموسم 21 هدفًا في مختلف المسابقات وصنع 10 آخرين.
ويعد غريزمان هدفًا لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق الكاتالوني.
كانت هذه تفاصيل خبر غريزمان يحقق رقما مميزا في الليغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.