غريزمان يحقق رقما مميزا في الليغا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، فوزا مميزا بعد مساهمته في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وفالنسيا، ضمن أحداث دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وفاز أتلتيكو على فالنسيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أحداثها في ملعب "واندا ميترو بوليتانو".

وبحسب ما نقلته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن غريزمان سجل أكثر من 15 هدفًا بالليغا على مدار المواسم الـ5 الماضية.

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وأوضحت الشبكة المتخصصة في الأرقام والإحصائيات أن غريزمان ضمن قائمة تضم 3 لاعبين فقط الذين حققوا هذا الرقم، وهم ليونيل ميسي ولويس سواريز ثنائي برشلونة.

وسجل غريزمان هذا الموسم 21 هدفًا في مختلف المسابقات وصنع 10 آخرين.

ويعد غريزمان هدفًا لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق الكاتالوني.