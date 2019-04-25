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غريزمان يحقق رقما مميزا في الليغا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، فوزا مميزا بعد مساهمته في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وفالنسيا، ضمن أحداث دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وفاز أتلتيكو على فالنسيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أحداثها في ملعب "واندا ميترو بوليتانو".

وبحسب ما نقلته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن غريزمان سجل أكثر من 15 هدفًا بالليغا على مدار المواسم الـ5 الماضية.

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وأوضحت الشبكة المتخصصة في الأرقام والإحصائيات أن غريزمان ضمن قائمة تضم 3 لاعبين فقط الذين حققوا هذا الرقم، وهم ليونيل ولويس سواريز ثنائي .

وسجل غريزمان هذا الموسم 21 هدفًا في مختلف المسابقات وصنع 10 آخرين.

ويعد غريزمان هدفًا لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق الكاتالوني.

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