مدرب مانشستر سيتي: علينا التحلي بالهدوء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يرى مدرب مانشستر سيتي االإنجليزي، يورغن كلوب، أن فريقه وليفربول يستحقان الفوز ببطولة الدوري، بعدما وصلا إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

وحقق مانشستر سيتي فوزا مهما على جاره اللدود، مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، ليتصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.

وذكر غوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء المباراة "الفريقان يستحقان اللقب، لكن هناك فائز واحد فقط، الفريق الذي سيخسر لا يتوجب عليه الشعور بالندم لأنه قدم كل شيء، عادة ما تحتفل كثيرا بعد انتصارات كهذه، لكن يتوجب علينا التحلي بالهدوء".

وتحدث غوارديولا عن مباراة الديربي قائلا "أفهم الضغط الواقع علينا، وتجلى ذلك هنا في أولد ترافورد بوجود انطلاقات ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد من الخلف، أخبرت اللاعبين بأنه يتوجب علينا اللعب من أجل الفوز، لم يكن مهما أن نتلقى الأهداف".

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وأضاف "الآن نذهب إلى بيرنلي (المباراة المقبلة)، ونعلم كم سيكون الأمر صعبا، من المهم التمتع بالهدوء، لسنا أبطالا بعد مع تبقي 3 جولات على النهاية، أن نحظى مع ليفربول بهذا الكم من النقاط أمر لا يصدق، أخبرت اللاعبين لا تقرؤوا اليوم، لا تجلسوا أمام التلفاز، فقط ارتاحوا وناموا كثيرا قبل الذهاب إلى بيرنلي".

وبين غوارديولا أن دخول الألماني ليروي ساني في الشوط الثاني زاد من ديناميكية فريقه، وقال "كنا ندرك أنهم سيقومون بانطلاقات أكثر من الخلف مع غياب روميلو لوكاكو، الفرص التي حظيوا بها جاءت بعدما فقدنا كرات بسيطة في الوسط، قمنا بتغيير بعض الأمور في الشوط الثاني، مع تقدم إلكاي غوندوغان في الوسط ومشاركة ليروي ساني صرنا أكثر ديناميكية".

وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تحدث غوارديولا عن الإصابة التي تعرض لها فرناندينيو في وقت مبكر من الشوط الثاني، وقال "ربما كان بإمكانه إكمال المباراة، لكنه عانى من مشاكل في كلا الساقين بين الشوطين، عندما سقط على الأرض قمنا بالتغيير، كنت أفكر في إشراك ليروني ساني، لنحظى بقدم يسرى في الناحية اليسرى، وقدم يمنى في الناحية اليمنى، وقد ساعدنا ذلك كثيرا".