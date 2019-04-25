امرأة إماراتية تستفيق من غيبوبة دامت 27 عامًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تداولت وسائل الإعلام قصة امرأة من الإمارات وتصدرت قصتها العناوين دوليا، إذ استيقظت من غيبوبة استمرت 27 عاما.
وقد نشرت قصة منيرة عبد الله لأول مرة يوم الإثنين في صحيفة "ذا ناشيونال" التي تصدر في أبو ظبي.
وذكرت الصحيفة أنه في العام 1991 كانت منيرة برفقة نجلها عندما اصطدمت حافلة مدرسية بسيارتهما.
وكان قد نجا ابنها، الذي احتضنته والدته قبل الحادث، بعد أن أصيب بكدمة في الرأس.
وكانت منيرة عبدالله في الثانية والثلاثين من عمرها وقت وقوع الحادث.
وجاء عن الابن نفسه، الذي يبلغ حاليا 32 عاما، قوله إن والدته استعادت وعيها في مستشفى ألماني العام الماضي.
وتظهر منيرة في إحدى الصور جالسة على كرسي متحرك خلال زيارة الجامع الكبير في أبو ظبي، حيث تقيم حاليا.
وعند فترة وجودها في المستشفى كل هذه السنين، كانت تتغذى من خلال أنبوب وخضعت للعلاج الطبيعي لمنع تلف عضلاتها.
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