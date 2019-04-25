سرب طائرات "إف 35" إسرائيلي جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن تشكيل سرب طائرات جديد، الأسبوع الماضي، هو الثاني من نوعه، لتفعيل طائرات "إف 35" القتالية، والتي يطلق عليها "أدير"، الطائرة القتالية الأكثر تطورا اليوم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، فإن السرب الجديد قد أطلق عليه "سرب 116" ("حماة الجنوب")، وهو ليس اسما جديدا، وإنما لسرب أغلق قبل 4 سنوات بسبب تقليصات في الميزانية.

ونقل التقرير عن قائد السرب الجديد، "ن"، إنه تم افتتاح السرب الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يصبح عملانيا في مطلع العام 2020.

يشار إلى أن إسرائيل قد تسلمت، حتى اليوم، 14 طائرة تشارك في النشاطات العملانية. ويتوقع أن تستمر وتيرة تسليحها بهذه الطائرات بوتيرة 6 طائرات سنويا. كما يتوقع أن يصل عدد هذه الطائرات في نهاية العام 2024 إلى 50 طائرة.

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ومع انتهاء هذه المدة سيتوجب على إسرائيل أن تقرر في إمكانية امتلاك 25 طائرة أخرى، أو سرب آخر من طائرات "إف 15".

يذكر في هذا السياق أن طائرة يابانية، من طراز "إف 35"، كانت قد اختفت قبل أسبوعين عن شاشات الرادار أثناء تدريبات عادية فوق المحيط الهادئ.

وبحسب التقرير، فإن "سرب 116" قد فقد 6 طيارين في الحروب التي خاضتها إسرائيل، واحد خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، واثنان خلال عدوان 67، وواحد خلال حرب الاستنزاف، واثنان في حرب تشرين 1973.