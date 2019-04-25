رحيل الشاعر الشعبي العراقي خضير هادي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رحل الشاعر الشعبي العراقي خضير هادي مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز الـ57 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة فارق على أثرها الحياة في أحد مستشفيات أربيل.

وصرّحت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في بيان رسمي لها أن الشاعر الراحل "كان يحظى باهتمام ومتابعة شريحة واسعة من الجمهور العراقي والعربي، وعُرف بقصائده التي تنوعت بين السياسية والوجدانية والغنائية، وأدخل لونا مختلفا من اللحن على قصائده".

وقد ولد هادي في العام 1962 وتشكلت موهبته الشعرية في سن مبكرة لكن صيته ذاع في العراق بعد قصيدة "خمسة زائد خمسة" التي ألقاها أمام الرئيس الراحل صدام حسين.

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كما واشتهر بغزارة إنتاجه وتنقل بين دول عديدة بعد غزو قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للعراق في 2003، وتغنى بأشعاره عدد من الفنانين العراقيين منهم حاتم العراقي وهيثم يوسف وصلاح حسن.

وكتب هادي قصيدة رثاء شهيرة في العام 2015 للطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قتله تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعد سقوط طائرته الحربية في سوريا.