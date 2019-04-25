بدء قمة بوتين وكيم في فلاديفوستوك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في أول قمة بينهما.

وكان قد أكد الكرملين، في وقت سابق، أن بوتين قد وصل، اليوم، إلى مدينة فلاديفوستوك لعقد أول قمة له مع زعيم كوريا الشمالية.

وكان قطار كيم قد وصل إلى المدينة الساحلية شرقي روسيا، الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي الزعيمان على جزيرة قبالة سواحل المدينة.

وأكد بوتين لكيم دعمه للجهود الحالية لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وأنه يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال بوتين في مستهل أول قمة بينهما في أقصى الشرق الروسي "أنا على ثقة بأن زيارتكم اليوم إلى روسيا ستساعدنا في فهم أفضل لكيفية حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وما الذي يمكن لروسيا أن تفعله لدعم العملية الإيجابية التي تجري حاليا".

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وأضاف "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أمامنا الكثير من العمل لتنمية العلاقات الاقتصادية".

من جهته قال الزعيم الكوري الشمالي إنه يتطلع لتعزيز العلاقات التقليدية لبلاده مع روسيا.

وقال كيم لدى بدء المحادثات "أعتقد بأنه سيكون لقاء مفيدا جدا في تنمية الروابط التاريخية والصداقة بين البلدين، لتصبح أكثر استقرارا وثباتا".

وأضاف "فيما العالم يركز على شبه الجزيرة الكورية أعتقد بأننا سنجري حوارا مفيدا جدا".