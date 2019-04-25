انت الان تتابع تفاصيل خبر بدء أول لقاء بين زعيم كوريا الشمالية ونظيره الروسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 08:55 صباحاً - التقى الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون، في أول قمة بينهما، بمدينة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الخميس، في ظل بحث جونغ أون عن دعم إثر الجمود الذي أصاب محادثاته النووية مع الولايات المتحدة.

وقال كيم جونج أون: إن "القمة التي يعقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستساعدهما على تقييم قضايا شبه الجزيرة الكورية وتنسيق المواقف"، بحسب "رويترز".

من جانبه قال بوتين: إنه "يرحب بمساعي كوريا الشمالية لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة"، وفق المصدر ذاته.

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وأمس الأربعاء، وصل زعيم كوريا الشمالية في قطاره المدرع، إلى محطة مدينة فلاديفوستوك (شرقي البلاد).

وبحسب "روسيا اليوم"، لا يُنتظر في ختام اللقاء صدور أي بيانات مشتركة، ولن يتم التوقيع على أي وثائق، فقط سيخرج الزعيمان للتحدث مع الصحفيين حول الانطباعات عن القمة.

يُذكر أن آخر قمة روسية كورية شمالية جرت عام 2011 في مدينة "أولان أودي"، بمشاركة كل من الرئيس الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، وزعيم كوريا الشمالية الراحل كيم جونغ إيل.